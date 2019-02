Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Unglücksstelle am Tag danach © LPD Kärnten

Nach dem Lawinendrama am Sonntag in den Abendstunden in Allas in der Gemeinde Großkirchheim wurden jetzt neue Details bekannt. Ein 52-jähriger Einheimischer wurde gegen 17.30 Uhr von einem Schneebrett verschüttet und konnte nur noch tot geborgen werden. Der Mann war mit seinem Skidoo einem 30-Jährigen zu Hilfe gekommen, der mit einem kleinen Pistengerät auf einer tief verschneiten Forststraße mitten im Wald stecken geblieben war. Bei dem Versuch, das Pistengerät zu bergen, starb der Helfer.