Pistengerät und Skidoo an der Unglücksstelle © LPD Kärnten

Lawinendrama am Sonntag in den Abendstunden in Allas in der Gemeinde Großkirchheim. Ein 52-jähriger Einheimischer wurde gegen 17.30 Uhr von einem Schneebrett verschüttet und konnte nur noch tot geborgen werden. Der Mann war mit seinem Skidoo einem 30-Jährigen zu Hilfe gekommen, der mit einem kleinen Pistengerät auf einer tief verschneiten Forststraße mitten im Wald stecken geblieben war.

