Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Verletzte musste mit dem Akia ins Tal gebracht werden © Bergrettung Radenthein-Nockberge

Bei einem Lawinenabgang in Bad Kleinkirchheim sind am Sonntagvormittag ein Mann (24) aus Tröpolach und eine Frau (25) aus Feld am See verschüttet worden. Der Mann wurde von den Schneemassen begraben. Die Frau, die nur teilweise verschüttet war, konnte noch einen Hilferuf absetzen. Der Mann wurde nach 20 Minuten von Rettern ausgegraben und ins Spital gebracht.