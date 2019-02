Kleine Zeitung +

Nach Abgang einer Dachlawine 38-jähriger Villacher weiter in kritischem Zustand

Am Nassfeld schaufelten zwei Männer ein Hüttendach frei, dabei gerieten sie unter eine Dachlawine. Beide wurden teilweise verschüttet. Ein 38-Jähriger musste 45 Minuten reanimiert werden. Er ist auch am Montag noch in kritischem Zustand.