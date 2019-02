Nach starken Schneefällen Hunderte Haushalte im Lesachtal waren ohne Strom

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kelag-Arbeiter bei der Trafostation in Klebas bei Liesing © Klz/Hans Guggenberger

Gerade einmal drei Monate ist es her, dass man im Kärntner Lesachtal die volle Wucht der Naturgewalt zu spüren bekam. Das Tal war nach den Unwettern Ende Oktober von der Außenwelt abgeschnitten. Es gab keinen Strom. Am Samstag gibt es erneut Probleme im Lesachtal. Wie der Katastrophendienst des Landes meldet, sind am Samstag 500 Haushalte im Lesachtal ohne Strom. "Die Noteinspeisung ist wegen Problemen mit der 110 kV-Leitung aus Osttirol derzeit auch nicht möglich. An der Behebung wird gearbeitet", heißt es mittags vonseiten des Landespressedienstes.