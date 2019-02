Facebook

Auch Keller müssen ausgepumpt werden © FF Kirchbach

So schlimm, wie befürchtet, wurde es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kärnten nicht. Dennoch bereitet vor allem der Regen den Einsatzkräften am Samstag viel Arbeit. Wie prognostiziert, setzte bereits Freitagvormittag starker Schneefall ein, der in weiten Teilen Kärntens schlussendlich in Regenfälle überging. Das führte vor allem in den Bezirken Spittal an der Drau, Hermagor, Villach-Land, Klagenfurt-Land und Völkermarkt zu Problemen. Die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) meldet bis Samstagnachmittag rund 130 Einsätze in Kärnten: "Die Kanalschächte sind vom Schnee verstopft und vereist. Das Wasser kann nicht abrinnen, was zu Problemen führt." Die Feuerwehren müssen Wasser von Straßen und aus Kellern pumpen. Teilweise steht das Wasser auf den Fahrbahnen bis zu 50 Zentimeter hoch.