Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Kerschbaumer, Rudolf, Angelika und Marco Schwarz, Beatrix Kerschbaumer, Alexander Grieser, André Schwarz und Katrin Walder © KK/FANKLUB

Seinen Lauf im zweiten Durchgang des Nightrace in Schladming werden die Mitglieder des Fanklubs von Marco Schwarz so schnell nicht vergessen. „Er ist super gefahren und hat alles gegeben“, schwärmt Beatrix Kerschbaumer, Obfrau des 280 Mitglieder starken Fanklubs. 90 Fans waren in Schladming vor Ort, um den Radentheiner Skirennläufer anzufeuern. „Wir schätzen an ihm, dass er so bodenständig ist, dass er sich von Jahr zu Jahr verbessert und selbstsicherer wird“, sagt Kerschbaumer, deren Stellvertreter im Klub Ehemann Wolfgang ist. Marcos Mutter Angelika Schwarz ist Schriftführerin und Vater Rudolf Kassier. Neun Mitglieder werden acht Tage lang bei der WM in Aare dabei sein. Hier wird das Skiass, das am 1. Jänner beim Parallel-Slalom in Oslo seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert hat, zwischen 11. und 17. Februar bei vier Rennen starten. „Wir unterstützen Marco in allen Lebenslagen und geben ihm Rückhalt“, sagt die Obfrau.

90 Mitglieder des Fanklubs von Marco Schwarz waren in Schladming dabei © KK/FANKLUB