Fleißige Sammler für den guten Zweck © KK/Fritz Strobl Schulzentrum

Gemeinsam möglichst viele Handys für die Ö3-Wundertüte sammeln und damit Kinder und Jugendliche in Notlagen in Österreich unterstützen – das haben sich die Schulen im Rahmen der „Ö3-Wundertüten-Challenge 2018/19“ vorgenommen. 639 Schulen haben sich beteiligt und für ein Topergebnis gesorgt: 31.229 Handys sind zusammengekommen, die bringen in der Verwertung rund 50.000 Euro. Österreichweit haben die HTBLVA Ortweinschule in Graz (1.298 Handys), das BRG/BORG Kirchdorf an der Krems (1.276 Handys), die Volksschule Biberbach (1.210 Handys), das Fritz Strobl-Schulzentrum in Spittal an der Drau (906 Handys) und die BHAK/BHAS Bad Ischl (804 Handys) am meisten zum Sammelergebnis beitragen können.