Die zerstörten Steganlagen in der Raggaschlucht sollen im Frühjahr neu errichtet werden. Naturdenkmal wurde im Herbst Opfer von Unwetter.

Die hölzernen Stege, Treppen und Brücken machten den besonderen Reiz der Mölltaler Schlucht aus © KK/TB Flattach Archiv

Derzeit ist das Betreten der Raggaschlucht behördlich untersagt. Wie hoch der Schaden tatsächlich ist, kann ich deshalb noch nicht sagen“, erklärt Kurt Schober, Bürgermeister von Flattach. Das – nach dem Mölltaler Gletscher – am meisten besuchte Ausflugs–ziel in der Gemeinde, wurde bei dem Unwetter im Oktober des Vorjahres möglicherweise komplett zerstört. Tosende Wassermassen rissen die Steganlagen der 800 Meter langen Schlucht mit sich. Laut Schober kann er sich frühestens im März ein realistisches Bild der Lage machen. „Ich habe bereits Vorgespräche betreffend eines Assistenzeinsatzes des Bundesheers geführt. Daher gehe ich zu 100 Prozent davon aus, dass die Raggaschlucht heuer zu Saisonbeginn wieder geöffnet wird“, so der Bürgermeister.

