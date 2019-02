Das Hotel in Weißbriach punktet mit seinem Rundumpaket und dem Gratis-Skiangebot.

Direkt neben der Piste: Das Jufa-Hotel Landerlebnis © KK/ Eva-Maria Repolusk / eva trifft. (Eva-Maria Repolusk / eva trifft.)

In einem internen Award der Jufa Hotels in Österreich ist das Jufa Hotel Landerlebnis im Gitschtal von 60 Häusern unter die Top fünf gekommen und hat damit in Kärnten als Bestes abgeschnitten. Direktorin Petra Wastian freut sich mit ihrem Team über diese gute Platzierung. Seit 2016 ist die Weißbriacherin Direktorin des Dreistern-Hauses.

„Das hat viele Vorteile, dass ich als Einheimische hier so verankert bin. Die Kooperation mit Region und Land ist hervorragend“, sagt Wastian. Denn in einer Region, wie dem Gitschtal, sei man auf kreative Projekte und neue Ideen angewiesen. „Besonders beliebt ist unser Ski-for-free-Angebot“, sagt Wastian.

"Familien schätzen die Pistennähe – „das Skigebiet ist nur drei Meter von unserem Skikeller entfernt.“

Das Unternehmen engagiert sich auch an den Projekten der Gemeinde, wie die Speicherteich-Finanzierung, die ja durch Private und Unternehmen in der Region möglich wurde. Herausfordernd sind vor allem die Vor- und Nachsaisonen.

Petra Wastian Hotelleitung vom JUFA Hotel Gitschtal - Landerlebnis Foto © KK/ JUFA

Mit der Beteiligung an Kärnten Aktiv hat man aber nun viele Schulen, die das Jufa-Angebot schätzen. „Besonders beliebt ist das Goldwaschen im Schwarzbach. Hier wurde ja früher Gold geschürft. Und es ist noch immer was zu finden“, sagt Wastian.

Besonders gut hat das Jufa-Hotel Landerlebnis in der Gästebewertung abgeschnitten, bewertet wurden Wirtschaftlichkeit, interne Überprüfungen und Qualitätsstandards. „Es passt das Rundumpaket“, sagt Wastian.

