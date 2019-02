Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hegeringleiter und Nachfolger: Ernst Thaler, Christian Angerer, Robert Saupper, Gerfried Feistritzer, Arnold Knötig, Peter Schachner © Sieglinde Liebhart

Gleich drei neue Hegeringleiter, die künftig die jagdlichen Geschicke in der Talschaft 3 Obervellach mitleiten, wurden bei der Hegeschau in Flattach vom dortigen Hegeringleiter Harald Weixelbraun vorgestellt. In der Talschaft 3 Obervellach sind die fünf Hegeringe Mallnitz, Flattach, Reißeck-Ost, Reißeck-West und Obervellach vereint.