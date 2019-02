Starkregen, Schneemassen und Föhnsturm sorgen für Probleme in Kärnten. Urlaubern am Nassfeld wird geraten, ihr Auto ins Tal zu stellen. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Am Nassfeld braucht man Schneeketten © Markus Traussnig

Der Krisenstab des Landes tagte am Freitag: Starke Schneefälle sind entlang der Karnischen Alpen (teilweise bis weit über 100 Zentimeter) und entlang der Karawanken zu erwarten. In Südkärnten könnte es auch Probleme mit Überflutungen geben. Der Verbund hat bereits am Donnerstag begonnen, die Pegelstände der Staubecken in Rosegg, Edling und Feistritz/ Drau abzusenken. In Mittel- und Unterkärnten könnten die Schneefälle durch starken Föhnwind auch in Regenfälle übergehen.