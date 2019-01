Der internationale Diskonter hat sich nun auch in Oberkärnten auf 950 Quadratmetern angesiedelt.

Karoline Fiechtl, Wolfgang Tratter, Gerhard Pirih, Alexandra Gugg, Natascha Brussilowski, Jörg Bitzer und Nicole Sagmeister © RIE-PRESS

Die 40. Action-Filiale in Österreich wurde gestern im Stadtpark Center in Spittal eröffnet. Natascha Brussilowski und Nicole Sagmeister von der Center-Leitung begrüßten den österreichischen Action-Geschäftsführer Wolfgang Tratter und Jörg Bitzer von der EHL Gewerbeimmobilien GmbH, welche das Stadtpark Center managet. Bürgermeister Gerhard Pirih und Peter Demschar von der Wirtschaftskammer verschafften sich einen Überblick über das Angebot in der 950 Quadratmeter großen Filiale im ersten Stock des EKZ.