So hoch hinauf wie Walter Steinwender kommt kaum ein Briefträger: Er stellt die Post auf über 1300 Meter im Teuchltal zu.

Das Teuchltal ist ein Seitental des Mölltals © Andreas Kanatschnig

Walter Steinwender hält seinen Allradwagen an, lässt die Fensterscheibe herunter und zeigt auf einen Stein. Oder besser, eine Felswand. „Ein Löwe“, sage ich. „Nein“, das meine er nicht. So etwas Schönes sehe man nur selten. Wie ein Fenster in die Vergangenheit. Steinwender ist Briefträger im „Tal der Stille“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.