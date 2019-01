Am 2. März wird in Spittal zur närrischen Weltreise geladen. Zuvor muss aber die Umleitung des Verkehrs in den Griff bekommen werden.

Ein Rekord an Teilnehmern wird heuer für den Faschingsumzug am 2. März in Spittal erwartet © Rie-Press

Als Motto für den großen Umzug durch die Spittaler Innenstadt hat die Faschingsgilde heuer „Eine Reise um die Welt“ ausgegeben. Wenn am 2. März ab Mittag mehr als 600 Teilnehmer und Tausende Zuschauer die Innenstadt bevölkern, dann müssen aber auch die motorisierten Verkehrsteilnehmer mit einem Umweg rechnen. Für den Umzug der Faschingsgilde wird die Innenstadt bereits ab den Morgenstunden gesperrt, der Verkehr wird in solchen Fällen über die Lutherstraße in die Bahnhofstraße geführt. Am Samstag, dem 2. März, wird dies nicht möglich sein, denn da findet in der Lutherstraße der von der Stadtgemeinde Spittal veranstaltete Mitfastmarkt statt. Dieser ist bereits Tradition und findet seit Jahrzehnten am ersten Samstag im März in der Lutherstraße statt.

