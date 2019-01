Facebook

Bijou Brigitte-Filiale wird mit 16. Februar geschlossen © Andrea Steiner

Der Schlussverkauf läuft. Minus 30 Prozent auf Alles steht in großen Buchstaben auf der Auslagscheibe. Die Filiale von Bijou Brigitte schließt mit 16. Februar die Türen. Der Konzern mit Sitz in Hamburg ist Anbieter von Modeschmuck und modischen Accessoires und betreibt in Europa mehr als 1100 Filialen. Lange wird das Geschäftslokal nicht leer stehen. Schon im Frühjahr wird dort neues Leben einziehen. "Welcher Handelsbetrieb das sein wird, darf ich noch nicht verraten. Aber es ist auf jeden Fall etwas, das es so in Spittal noch nicht gibt", sagt Natascha Brussilowksi vom Stadtpark Center-Management.

