Bei Feueralarm am Mittwoch im Robinson Club auf der Schlanitzen Alm kamen schlimme Erinnerungen hoch. 1998 war der Club bei einem Großbrand ein Raub der Flammen geworden.

Mehr als 100 Feuerwehrleute standen im Einsatz © ABI Robert Koppensteiner

Großer Schock für die Gäste eines Hotels auf dem Nassfeld. Kurz vor 4 Uhr früh riss sie am Mittwoch ein Brandalarm aus dem Schlaf. In der Wäscherei des Robinson Clubs auf der Schlanitzen Alm ist ein Schwelbrand ausgebrochen. 260 Gäste und 100 Mitarbeiter mussten in Sicherheit gebracht werden. Dabei kamen bei den Menschen im Ort schlimme Erinnerungen hoch: Vor mehr als 20 Jahren war das Hotel komplett abgebrannt.