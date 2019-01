Großeinsatz Brandalarm am Nassfeld: Hunderte Hotelgäste und Mitarbeiter evakuiert

Brand in einer Wäscherei im Robinson Club auf der Schlanitzen Alm. 260 Gäste und 100 Mitarbeiter mussten evakuiert werden.

Großer Schock für die Gäste eines Hotels am Nassfeld. Kurz vor vier Uhr früh riss sie ein Brandalarm aus dem Schlaf. In der Wäscherei des Robinson Clubs auf der Schlanitzen Alm ist ein Schwelbrand ausgebrochen. 260 Gäste und 100 Mitarbeiter mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot mit 130 Mann und fünf Atemschutztrupps vor Ort. "Es hat eine sehr starke Rauchentwicklung gegeben", berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann.