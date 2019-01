Facebook

Andreas Unterrieder, Martin Klar, Silvia Sommeregger, Christina Kramer, Anita Molzbichler, Daniela Fischer, Andreas Gritznig, Josef Wilscher, Natalie Baer, Gerhard Pirih, Ruth Steindl © KK/Ralf Molzbichler www.rfoto.at

In Rothenthurn, Gemeinde Spittal, findet alle zwei Jahre das Charity-Fußball-Gedenkturnier der „Alten Herren Rothenthurn“, in Erinnerung an ihren Freund Robert Oberreßl, statt. Mit dem Erlös des letztjährigen Turniers wurde das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes Spittal unterstützt. Mit den gespendeten 500 Euro nahm das Team an einem Selbstschutzkurs mit Josef Wilscher teil.