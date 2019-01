Facebook

Mit Liebe zum Detail verwandelt sich der Spittaler Vorstadtgarten in ein kleines Skigebiet: Modellseilbahnen-Bastler Marcel Kandussi mit Hündin Ebby © Nicole Kari

Was er einmal werden möchte, weiß Marcel Kandussi jetzt schon. „Eine Lehre bei Doppelmayer, das wäre mein Wunsch“, sagt der 14-Jährige und wirft den Motor für seine Modellseilbahnen an. Langsam setzen sich Gondelbahn und Sessellift in Bewegung. Seine längste Mini-Seilbahn überspannt den Spittaler Vorstadtgarten auf 24,5 Metern. „Meines Wissens nach bin ich derzeit in Kärnten so gut wie der Einzige, der Miniaturanlagen in diesem Umfang anlegt. Ich will die Spannweite meiner Gondelbahn unbedingt noch auf 30 Meter erweitern“, erzählt Marcel mit einem zufriedenen Lächeln, während er seiner Hundedame Ebby übers Fell streichelt. Als treue Begleiterin sieht sie dem nicht alltäglichen Treiben aufgeweckt zu. „Gott sei Dank hat Ebby mittlerweile schon gelernt, dass sie in meine angelegten Skipisten nicht hineinlaufen darf. Aber anfangs hat sie mir ganz schön viel kaputt gemacht“, erzählt der Hobbybastler und positioniert die kleinen Skifahrer-Männchen auf dem Zauberteppich. Die 24,5 Meter lange Gondelbahn, die den Garten überspannt, ist sein ganzer Stolz © Nicole Kari

