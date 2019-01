Garnisonsball Aus der Türkkaserne wurde wieder ein Ballsaal

An die 700 Ballbesuchter tanzten in der Spittaler Türkkaserne auf. Premiere feierte die Tanzcombo der Militärmusik Kärnten unter der Leitung von Dietmar Pranter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jürgen Mayer, Alexandra Baumgartner, Michelle Buchholzer, Mario Pliessnig und Rudolf Kury © PHOTO-BAURECHT.COM

„Uniform trifft Tracht“, so das heurige Motto des Garnisonsballs des Hochgebirgs-Jägerbataillons 26 in Spittal. Premiere feierte die Tanzcombo der Militärmusik Kärnten unter Dietmar Pranter und die Schuhplattler „D’Staffbuam“ eröffneten den Ball in der Türkkaserne. Neben Kommandant Rudolf Kury schwangen auch Militärkommandant Walter Gitschthaler, dessen Stellvertreter Erhard Eder sowie Mario Mikosch, Kommandant des Jägerbataillon Kärnten, das Tanzbein.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.