Besucher des Katschberger Adventwegs spendeten für das Integrationszentrum Rettet das Kind in Seeboden. Tourismusobmann Roland Pernkopf und Geschäftsführerin Katharina Hofmayer überreichten den 5000-Euro-Scheck.

Tourismusobmann Pernkopf und Geschäftsführerin Hofmayer überreichten den Scheck an das Integrationszentrum Rettet das Kind © KK/Tourismusverband Katschberg, Holitzky

Die Besucher des Katschberger Adventwegs haben wieder fleißig den goldenen Premium-Thermobecher gekauft und damit einen wohltätigen Zweck unterstützt. Nun wurde die Spendensumme von insgesamt 5000 Euro an die Tageswerkstätte des Integrationszentrums "Rettet das Kind" in Seeboden übergeben. Die Jugendlichen, die in der Tageswerkstätte beschäftigt sind, besuchten dafür mit ihren Betreuern die Katschberger. Tourismusobmann Roland Pernkopf und Geschäftsführerin der Tourismusregion Katharina Hofmayer überreichten den 5000-Euro-Scheck.