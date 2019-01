Facebook

Das Gut Drauhofen wird demnächst zum Verkauf ausgeschrieben © Camilla Kleinsasser

Mit einem interessanten Vorschlag wartet Landtagsabgeordneter Christoph Staudacher (FPÖ) auf: Er plädiert dafür, das Schloss Drau-hofen in der Gemeinde Lurnfeld nicht zu verkaufen: „Das Schulgut, das demnächst vom Landesimmobilienmanagement zum Verkauf ausgeschrieben wird, umfasst großen Grundbesitz. Diese Flächen sollten als Tauschreserve für zukünftige Betriebsansiedelungen zur Verfügung stehen“, sagt Staudacher. Für das Schloss Drauhofen, in welchem derzeit noch eine landwirtschaftliche Fachschule untergebracht ist, kann sich Staudacher vorstellen, dass hier ein Schulungszentrum des Landes eingerichtet wird. „Es könnte im Lurnfeld ein Agrarkompetenzzentrum entstehen. Es ist nicht festgeschrieben, dass immer alle Schulungseinrichtungen in Klagenfurt stattfinden müssen“, so Staudacher.

