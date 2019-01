Landesweit verdienen Frauen in Oberkärnten am schlechtesten. Ein Zustand, der vor allem Abhängigkeitsverhältnisse schafft. Das Oberkärntner Frauenhaus und die Mädchen- und Frauenberatungsstelle helfen.

Thema Nummer eins bei der Oberkärntner Frauenberatung ist psychische Gewalt © Petair - Fotolia

Von Gleichbehandlung zwischen Mann und Frau wird oft gesprochen. Doch nimmt man die Einkommensschere in Oberkärnten unter die Lupe, bleibt dies wohl nur eine gern gebrauchte Floskel. Das durchschnittliche Nettoeinkommen einer Oberkärntnerin – herangezogen wurde die Statistik für die Bezirke Spittal und Hermagor – liegt bei 977 Euro. Oberkärntner Männer verdienen im Schnitt 1678 Euro. Es gibt keine Region in Kärnten, in der Frauen noch schlechter verdienen. Im Vergleich dazu verdient eine Frau in Klagenfurt im Schnitt 1293 Euro, der Kärntendurchschnitt liegt bei 1153.

