Der Schwerverletzte wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen © KLZ/Markus Traussnig

Am Freitag zu Mittag fuhren zwei Skifahrer aus Deutschland (38 und 76 Jahre alt) im Skigebiet Schareck in Heiligenblut die Tauernabfahrt talwärts. Das letzte Stück der Abfahrt führt über einen schmalen Weg zur Mittelstation in rund 1750 Metern Seehöhe. Diesen Teil der Piste fuhren beide Skifahrer fast parallel nebeneinander. Der ältere der beiden wollte nach links in die Talabfahrt einbiegen. Dabei kollidierte er mit dem 38-jährigen Landsmann.