Die Nudel-Variationen der „Brunner Kärntner Nudelproduktion“ in Lind/Drau gibt es in einem Kochbuch, das von Touristikern am Millstätter See als kulinarischer Botschafter genutzt wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maria Wilhelm, Bernd Huber und Albin Brunner stellten neues Kochbuch vor © WILLI PLESCHBERGER

Die 1753 erstmals in Spittal urkundlich erwähnte Kärntnernudel, verknüpft Maria Wilhelm eng mit der Region Millstätter See. Die Geschäftsführerin der Millstätter See Tourismus GmbH, holte Albin Brunner, Chef der „Brunner Kärntner Nudelproduktion“ in Lind, als Kooperationspartner ins Boot. Ergebnis ist ein Kochbuch, in dem die Drautaler Nudelvariationen von Küchenchefs aus Österreich und Deutschland kreativ verfeinert wurden, so auch von Bernd Huber vom Flattacher Hof. Rezepte, die beim von Brunner veranstalteten Kärntner Nudel-Award eingereicht wurden, werden nun an Meinungsbildner und bei Gästeehrungen überreicht. Erwerbbar ist das Buch nicht, es soll vielmehr die Berufsköche inspirieren.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.