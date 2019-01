61-jährigen Gewalttäter hat bereits mehr als 20 Vorstrafen. Bei Zwischenfall in Spittal im vergangenen Dezember wurde ein Polizist verletzt. Schon in den 1980er-Jahren hat der Mann Polizisten angegriffen.

In der Spittaler Innenstadt kam es zu dem Vorfall © KLZ/Kleinsasser (Archivfoto)

Keine Spur von Weihnachtsfrieden gab es am 23. Dezember in Spittal: Ein Mann (61) lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die war alarmiert worden, dass der 61-Jährige – wie in der Vergangenheit mehrmals – angeblich alkoholisiert und ohne einen Führerschein zu haben mit einem Auto unterwegs sei.

