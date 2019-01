Facebook

Sonnig, aber kalt! Beste Bedingungen herrschen somit für die Eisläufer am Weißensee © Daniel Raunig

Zumeist sonnig, aber kalte Minus 4 bis 0 Grad. Das Mittelmeertief wandert weiter in Richtung Griechenland. Es hat kaum noch Einfluss auf unser Wetter. Deshalb scheint in ganz Oberkärnten auch zumeist länger die Sonne und nur nach Osten hin sowie direkt im Bereich des Alpenhauptkamms sind einige kompaktere Wolkenfelder zu erwarten. Ansonsten hat der Tag viel an Sonnenschein zu bieten und er lädt auch zu längeren Unternehmungen in der Natur ein. "Vor allem in den Morgenstunden ist es recht frostig und man sollte sich im Freien warm genug anziehen", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. In den Nachmittagsstunden steigen dann die Temperaturen zum Beispiel in Oberdrauburg auf Werte bis nahe 0 Grad an.