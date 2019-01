Menschen wollen nicht mehr am Land leben. Vor allem fehlt es an Infrastruktur. Nur am See werden Höchstpreise für Immobilien erzielt.

Der Millstätter See zählt zu den exklusivsten Wohnlagen im Bezirk Spittal. Grundstücke mit Seezugang gibt es so gut wie keine mehr zu erwerben © PHOTO-BAURECHT.COM

Der Immobilienmarkt in Oberkärnten ist laut dem aktuell erschienenen Immobilienpreisspiegel sehr differenziert. Es gibt Toplagen mit Toppreisen und gleichzeitig zeigt sich eine problematische Entwicklung in weniger attraktiven Lagen. Im Bezirk Hermagor kann man am günstigsten in ganz Kärnten zum Eigenheim kommen. „Die günstigste Region ist aber auch die ärmste“, sagt der Gailtaler Immobilienmakler Klaus Trojer (Alpe Adria Immobilien). Die Einheimischen zieht es in die Ballungszentren Villach und Klagenfurt. Seine Kunden sind zu 80 Prozent Auswärtige, die sich im Gailtal einen Freizeit- oder Alterswohnsitz kaufen wollen.

