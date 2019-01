Facebook

Die Mitbegründerin des Museums "1915-1918", Gabriele Schaumann, ist verstorben © APA/HERBERT NEUBAUER

In Kötschach-Mauthen wird um die Mitbegründerin des Weltkriegsmuseums „1915-1918“ getrauert. Gabriele Schaumann, geschäftsführende Vizepräsidentin der Dolomitenfreunde, ist am 4. Jänner im 75. Lebensjahr gestorben. Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann Walther eröffnete die gebürtige Wienerin 1992 das Museum „1915-1918“, organisierte Sonderausstellungen, veröffentlichte Wanderführer, welche die ehemalige karnische Front in den Fokus rückten, und gründete 1984 das Freilichtmuseum auf dem Plöckenpass. Schaumanns Verabschiedung, die im Gailtal eine zweite Heimat gefunden hatte, findet am Samstag (26. Jänner), um 11 Uhr in der Evangelischen Kirche Kötschach statt.

Im Gailtal fand die gebürtige Wienerin eine zweite Heimat © KK/PRIVAT