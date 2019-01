Faschingssitzungen"Lie Lie!" Die Lesachtaler Narren sind los

Facebook

Das Prinzenpaar Sebastian und Hannah-Maria Guggenberger mit dem Kinderprinzenpaar Bianca und Joachim Unterguggenberger (Mitte) und der Lesachtaler Faschingsgarde © Hans Guggenberger

Mit einem kräftigen „Lie Lie“ wird am Samstag, 26. Jänner, der Fasching im Lesachtal wachgeküsst. „Wir setzen auf eine gute Mischung aus Sketches, Musik- und Gesangseinlagen“, verraten die Initiatoren Andrea Guggenberger, Michael Egartner und Markus Unterguggenberger.

Die Akteure haben sich wieder allerhand Lustiges über das turbulente Dorfleben im Lesachtal einfallen lassen. Erika und Josef Stabentheiner sind die beiden Wachposten von der „Security Lesachtal“. Sie bekommen auf der Ersatzstraße nach Maria Luggau so einige Hoppalas rund um den katastrophenbedingten Straßenbau mit. Josef Stabentheiner in Sketch "Security Lesachtal" Foto © Hans Guggenberger Freuen darf sich das Publikum auch auf den Sketch „Maschek Lesachtal“ mit Manuel Wilhelmer. Hannes Ladstätter und Martin Guggenberger wandern auf dem „Moorentenweg“ von Liesing nach Obergail. Die „Biobäuerin“ ist heuer auf „Slowfood-Trip“ und ernährt sich nur vegan. Manuel und Fabio Wilhelmer sowie Sebastian Lanner in der Nummer „Ein Hut für alle Fälle“ Foto © Hans Guggenberger