Zum dritten Mal ließ der italienische Spitzenkoch Mimmo Salerno 120 Mitglieder der Dante Alighieri Gesellschaft Spittal in seine Kochtöpfe blicken.

Kochkurs in der HLW

Mimmo Salerno ließ sich in seine Kochtöpfe blicken © (c) Patrick Sommeregger-Baurecht

Mittlerweile zum dritten Mal fand sich Chefkoch Mimmo Salerno zum Dante-Kochkurs in der HLW Spittal ein. Das heurige Thema lautete “La cucina del Meridione”, die Küche des italienischen Südens. Der Inhaber des Restaurants "La Darsena" in San Giorgio di Nogaro zog wieder alle Register seines Könnens. Die italienische Woche hat bereits Tradition in Spittal. 120 Mitglieder der “Dante” besuchen die sechs Kochkurse.