Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ausgezeichnete Bedingungen für Eisschnellläufer am Weißensee © Raunig

Sonnenschein und dichtere Wolken, -4 bis 0 Grad. Ein Mittelmeertief hat kaum noch Auswirkungen auf unser Wetter. Mit leicht föhnigen Effekten lockern tagsüber die Wolken vor allem im Lesachtal, im oberen Mölltal und auch in Richtung Tiroler Tor im Drautal auf. Vor allem nach Osten hin gibt es jedoch auch dichte Wolken und dort hat es die Sonne sogar schwer. "Die Temperaturen sind derzeit so richtig winterlich und steigen auch am Nachmittag nur sehr vereinzelt bis zum Gefrierpunkt an", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger. In den Nachmittagsstunden erreichen die Temperaturen zum Beispiel in Gmünd nur Werte nahe -3 Grad. Auch oben auf den Bergen ist es kalt und man sollte sich beim Wintersport wärmer anziehen.