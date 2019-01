Facebook

Über drei Stunden versuchte sich der Hirsch zu befreien, vergebens © KK/Leeb

Nach drei Stunden Qualen wurde ein kapitaler Hirsch, der sich Dienstagfrüh in einem Plastikzaun verfangen hatte, diesen mitschleifte und in einer Staude damit hängen blieb, erschossen. Da das Tier wild tobte, scheiterten Befreiungsversuche. Ein Jäger gab den Gnadenschuss ab, obwohl der 16-Ender unverletzt war. Zeitungszusteller Gerwald Greibl, der den Hirsch entdeckte und an Polizei und Jägerschaft meldete, sagt: „Erst wurde stundenlang zugesehen, dann erst geschossen. Warum hat man das Tier nicht betäubt?“ Auch in den sozialen Netzwerken wurden aufgrund des Berichts der Kleinen Zeitung kritische Stimmen laut.

