Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für Oberkärnten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karin Zausnig spricht über den geliebten aber auch gefürchteten Zucker © KK/Rudolf Laresser

Zucker, geliebt und gefürchtet

Einen Vortrag unter dem Titel "Zucker, geliebt und gefürchtet" gibt es am Donnerstag, den 7. März um 19 Uhr in der Stadtbücherei in Spittal. Karin Zausnig gibt Anregungen zu einem entspannten Umgang mit Zucker.

1. ZeBRAkulum

Trends & Facts zum Thema Bauen und Sanieren sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm gibt es beim 1. ZeBRAkulum am Freitag, den 8. März in der Villacherstraße 95 in Spittal.

Nach der Eröffnung um 10 Uhr finden um 11 Uhr und 15 Uhr Vorträge über die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Förderungen statt, um 12.30 Uhr hält der Kabarettist Timo Klösch einen Impulsvortrag, um 14 Uhr tritt der Mentalist Dominik Pacher auf und um 16 Uhr steht der Sänger Beau James Leonard auf der Bühne.

Galakonzert

Die Mitglieder des Sinfonieorchesters, der Big Band, der Pop Band und Solisten der Musikschule Hermagor laden am Freitag, den 8. März um 19.30 Uhr zu einem Galakonzert in den Stadtsaal in Hermagor. Der Eintritt ist frei.

Ich bin, der ich bin

Am Freitag, den 8. März präsentiert Regina Allmann im Schloss Greifenburg um 20 Uhr ihr Buch "Ich bin, der ich bin". Umrahmt wird die Lesung von den Belcanto Stimmen aus Greifenburg. Der Eintritt ist frei.

Regina Allmann präsentiert ihr Buch Foto © KK/Allmann

Soccer Beats 2019

Der SV Greifenburg lädt am Samstag, den 9. März zu Soccer Beats 2019 in den Kultursaal in Greifenburg. Um 19 Uhr stehen die "Italobrothers" auf der Bühne und auch DJ Rage Mode sorgt für gute Stimmung.

Weitere Tipps gibt es auf www.kleinezeitung.at/kultur/wohin