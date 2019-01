Facebook

Das Duo Masis tritt im Schloss Porcia auf © KK/Lukas Fankhauser

"Duo Masis"

Im Rahmen der Reihe "Musicorum Porcia" ist am Freitag, den 1. Februar, um 19.30 Uhr im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia in Spittal, das "Duo Masis" zu Gast. Anna Hakobyan (Violine) und Karen Asatrian (Piano) präsentieren unvergessliche Filmmusik von Charlie Chaplin und Ennio Morricone, armenische und russische Volksweisen sowie Tango-nuevo-Klassiker von Astor Piazolla.

Karten sind im Porcia Kartenbüro um 14 Euro bzw. 8 Euro und unter der Telefonnummer (04762) 420 20 erhältlich. Die Kultur Card Kärnten und der Kelag Joker sind gültig.

Stadtbücherei

Gemeinsam lesen, spielen und Spaß haben heißt es am Donnerstag, den 31. Jänner von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr in der Stadtbücherei Spittal. Um 10 Uhr stellt Martina Kasmanhuber die "Bücherbabys" vor. Angesprochen sind die Allerkleinsten bis zu einem Jahr.

Um 15 und 17 Uhr findet die Buchpräsentation mit Holzbühne "Kamishibai" für Besucher ab 4 Jahren statt. Beim großen Bücherflohmarkt können alle Besucher nach Liebe und Lust stöbern.

Das Team der Stadtbücherei Spittal Corinna Steinacher, Astrid Arztmann (Leiterin), Roswitha Terkl und Sabine Lobnig (von links) Foto © KK/EGGSPRESS

Genussland Kärnten

In der Woche vom 28. bis 3. Feber 2019 ist das Genussland Kärnten zu Gast am Nassfeld. Kulinarische Schmankerl werden aus regionalen Produkten vom Gail, Gitsch- und Lesachtal in fünf Hütten und Restaurants serviert. Mit dabei sind die Hütten auf der Garnitzenalm, Plattner’s Einkehr, Watschiger Alm, Tressdorfer Alm und das Restaurant Kristall am Nassfeld.

Elternbildung

Über die Kraft der positiven Sprache in der Familie, mit dem Partner oder mit dem Kind referiert Susanne Unterweger in ihrem Vortrag "Kleine Worte - große Wirkung". Am Donnerstag, den 31. Jänner um 19 Uhr in der Bibliothek Lurnfeld Volksschule Möllbrücke.

Schlagerparty

Der erste FC Lurnfeld lädt am Samstag, den 2. Feber, ab 19.30 Uhr in das Veranstaltungszentrum Möllbrücke. Bei freiem Eintritt gibt es eine flotte Schlagerparty mit DJ Armino.

Ball

Die Freiwillige Feuerwehr St. Peter veranstaltet am Samstag, den 2. Feber den traditionellen Ball "In Tracht durch die Nacht". Musikalische Unterhaltung mit "Stoff-Power & More" sowie "Beat-Arts" in der Disco. Hübsche Preise warten auf Gewinner bei der Tombola.

