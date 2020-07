Facebook

ECA-Wildwassersalom-Juniorcup © KK/Gerald Wilhelmer

Wildwasserslalom

In der Wildwasserarena in Flattach findet am Samstag, den 1. August, und am Sonntag, den 2. August ab jeweils 8.30 Uhr ein ECA-Jugend-Cup (Europäischer Kanuslalom) statt.

Heuer wird der ECA-Jugend-Cup mit dem österreichischen Kinder-, Schüler- und Jugendcup ausgetragen. Somit gibt es

nicht nur einen Slalom, sondern auch einen Sprint, eine Abfahrt (Regatta) sowie die österreichische Staatsmeisterschaft

im Slalom-Team. Es werden auch Kanuten aus anderen Nationen wie Slowenien, Italien, Kroatien, Tschechien, Slowakei,

und Deutschland am ECA-Jugend-Cup teilnehmen.

Die Gesamtorganisation liegt bei Sportdirektor Gerald Wilhelmer, der auch den Flussabschnitt für den Slalom konstruierte.

Die Wettkämpfe werden nach den beim Termin gültigen Covid-19 Maßnahmen ausgeführt. Informationen unter Telefon (04785) 615 oder office@wildwasserarena-moelltal.at.

Heilkraft der Alm

Mit Elisabeth Obweger geht es von der Lammersdorfer Hütte auf die darüberliegende Alm. Jeder kann dort Kraft tanken und sich erholen. Achtsam und mit einfachen Methoden werden Almkräuter unter Anleitung verarbeitet.

Termine sind am Freitag, den 31. Juli, Samstag, den 1. August sowie Dienstag den 15. und 29. September. Anmeldungen direkt bei Elisabeth Obweger unter Tel. 0650-972 15 83 bis zum Vortag um 15 Uhr erbeten.

Gesundheitsvortrag

"Das Kreuz mit dem Rücken - was hat die Natur bloß falsch gemacht?" Reinhard Putz, Facharzt für Anatomie lebt in München und Mauthen. In seinem Vortrag erklärt er, warum viele Menschen unter Rückenbeschwerden leiden gibt Tipps zur Vorbeugung und Behandlung.

Der Vortrag findet am Donnerstag, den 30. Juli, um 19.30 Uhr im Gailtaler Heimatmuseum, Schloss Möderndorf in Hermagor statt.

Garten Englands

Die evangelische Kirche in Obervellach veranstaltet am Dienstag, den 28. Juli, um 19 Uhr die Abendveranstaltung "Der Garten Englands/Impressionen aus Kent".

Via Iulia Augusta

In der Konzertreihe Via Iulia Augusta findet am Dienstag, den 28. Juli, um 20 Uhr im Gewerbepark Kötschach-Mauthen "The BaRock side of the Cello" mit Enrico und Tiziano Guerzoni statt.

Am Freitag, den 31. Juli tritt das Moritz Weiß Klezmer Trio um 19 Uhr in der Burgruine Hohenburg in Oberdrauburg auf. Bei Regen findet das Konzert in der Pfarrkirche statt.

Kunstraum Obervellach

Im Zuge der Ausstellungsreihe "MöllTALeinwärts" führen die ausstellenden Künstler auch durch die Galerie.

Maria David am Donnerstag, den 30. Juli von 15 bis 19 Uhr. Elisabeth Brugger am Freitag, den 31. Juli, von 15 bis 19 Uhr, Lina & Ingrid am Samstag, den 1. August von 15 bis 19 Uhr und Skai am Sonntag, den 2. August von 13 bis 17 Uhr.

Ebenso kann im Zuge dieser Ausstellung die Wanderausstellung Altbäuerinnen- Altbauernkalender im Kunstraum noch bis zum 3. August besichtigt werden.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin