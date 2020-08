Facebook

Nachtwanderung durch die Groppensteinschlucht © KK/Groppensteinschlucht

Zauber der Nacht

Unter dem Motto "Zauber der Nacht" findet in Obervellach am Dienstag, dem 25. August (bis Ende September jeden Dienstag) eine Nachtwanderung durch die Groppensteinschlucht statt. Gemeinsam mit einem Bergwanderführer geht es durch die mystische, nächtliche Schlucht, deren Attraktionen wie Wasserfälle, Strudel und Engstellen mittels Beleuchtung noch besonders in Szene gesetzt werden.

Treffpunkt ist der Mautturm (Kassa) am Eingang zur Groppensteinschlucht um 20.30 Uhr. Man benötigt festes, stabiles Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und einen Rucksack mit Getränk. Die Wanderung ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet und dauert etwa 2,5 Stunden, wovon 1,5 Stunden reine Gehzeit sind. Anmeldung bis Montag, den 24. August um 12 Uhr unter Tel. (04824) 27 00 30

Via Iulia Augusta

Der "Via Iulia Augusta-Konzertsommer" ist Gastgeber für eine Meisterklasse des italienischen Geigers und Dirigenten Domenico Mason. Ausgewählt wurden die drei jungen Talente Agnese Balestracci (Violine), Sara Čano (Violoncello) und Nicolas Giaccalone (Klavier). Gemeinsam haben sie nun ein Programm erarbeitet, das das Trio am Dienstag, dem 25. August um 20 Uhr in der Pfarrkirche in Mauthen bei einem Konzert präsentieren wird.

Weißensee Klassik Festival

Im Rahmen des "Weißensee Klassik Festivals" gibt es am Mittwoch, dem 25. August um 20 Uhr in Graln's Tenn in Neusach ein Musikkabarett mit "The Flying Schnörtzenbrekkers". Die drei Musiker Sebastian Gürtler, Georg Breinschmied und Tommaso Huber sorgen für einen unterhaltsamen Abend zwischen Satire, Jazz, Komik und Absurdität.

Außerdem wird nach dem Konzert die Ausstellung "Kunst im Tenn 2020" eröffnet. Die Galerie Petra Seiser präsentiert Fotoarbeiten, großformatige Zeichnungen und Skulpturen von Bettina Schülke und Patrick Chan. Die Werke sind von Donnerstag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr in Graln's Tenn in Neusach zu sehen.

Karten sind bei der Weißensee Info unter Tel. (04713) 22 20 oder unter info@weissensee.com erhältlich.

Tom Ackermann

Am Donnerstag, dem 27. August liest Tom Ackermann aus dem Zeitroman "Brennt Gomorrha?", dem Polit-Thriller "Stirbt David?" und dem neuen Gepensterroman "Hollywood Hotel" um 19 Uhr im Kulturhaus in Seeboden. Musikalisch begleitet wird er dabei von den "Soulbrothers". Außerdem gibt es eine Fotoausstellung zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Offener Kunstkellertag

Zu einem offenen Kunstkellertag wird in Berg im Drautal am Freitag, den 28. August geladen. Der Bildhauer Werner Pirker zeigt von 16 bis 20 Uhr seine aktuelle Ausstellung unter dem Titel "slow wood" in seinem Kunstkeller in Oberfrallach 21.

Leukämiehilfe Österreich

Leonhard ist drei Jahre alt und leidet an Leukämie. Damit er seine Krankheit besiegen kann, braucht er gesunden Stammzellen. Daher läuft am Freitag, dem 28. August in Spittal eine Typisierungsaktion der Leukämiehilfe Österreich. Im Verein Bildungsraum in der Bahnhofstraße 3 kann man von 12 bis 18 Uhr daran teilnehmen. Nähere Infos unter: gebenfuerleben.at

