Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Ausstellung "Modelle" in der Fachhochschule Spittal ist noch bis 17. November zu sehen. © KK/Manuela Wilpernig, sepiafilm

Modelle

Die Ausstellung "Modelle - Vermittlung von Raum" ist in der Fachhochschule Kärnten, Campus Spittal noch bis 17. November, montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr zu besichtigen.

Die Ausstellung zeigt einfache Arbeits- sowie Präsentationsmodelle von Bachelor- und Masterarbeiten der Studierenden. Weiters werden großmaßstäbliche Holzmodelle, die in den letzten 15 Jahren in der Lehrveranstaltung "Analyse von Gebäuden und Stadtraum" analysiert und umgesetzt wurden, gezeigt.

Neue Musik

Die Internationale Gesellschaft für Neue Musik lädt in Zusammenarbeit mit der Musikschule und der Stadtgemeinde Spittal zur dreitägigen Werkstatt für Neue Musik. Das Eröffnungskonzert von Expan, dem Festival für Neue Musik findet am Freitag, dem 6. November um 19.30 Uhr im Schloss Porcia in Spittal statt. Stefania Amisano und Claudio Cristani spielen Werke von Giorgio Klauer, Georg Friedrich Haas, Wolfgang Rihm, Aldo Clementi, Giacinto Scelsi und Gerhard Winkler.

Trauercafé

Die Hospizbewegung Diakonie bietet für alle Interessierten ein Trauercafé zum Thema "Der Tod eines Elternteils" an. Die offene Trauergruppe trifft sich am Dienstag, dem 3. November um 17.30 Uhr im Otelo in der Brückenstraße 6 in Spittal.

Krippenbaukurs

Am Freitag, dem 6. November startet ein Krippenbaukurs mit den Krippenfreunden Spittal-Millstättersee unter der Leitung von Karl Krassnitzer. Jeder der eine eigene Krippe bauen will, ist dazu herzlich eingeladen. Der Kurs dauert von 6. bis 15. November, jeweils freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags sowie sonntags von 8 bis 17 Uhr. Er findet in der Mittelschule in Seeboden statt. Anmeldung unter Tel. 0650-481 10 60

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin