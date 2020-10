Facebook

Buchpräsentation "Papa werden" von Bernhard Gitschtaler © WEICHSELBRAUN HELMUTH

Papa werden

Freude, Sorgen, Überraschungen: Alles was werdende Väter über die Schwangerschaft wissen sollten. Autor Bernhard Gitschtaler gibt Tipps und Tricks zum größten Abenteuer des Lebens.

Sein Buch stellt er am Donnerstag, den 15. Oktober, um 18.30 Uhr in der Aula der HLW Hermagor vor. Anmeldungen bis 12. Oktober unter Telefon 0660-763 02 84 oder bw-hermagor@kbw.co.at

Wurzel-Workshop

Zu einem Kräuterspaziergang im Herbst lädt Elisabeth Obweger. Heimische Wurzeln und ihre Merkmale werden kennengelernt. Die Wurzeln werden ausgegraben und anschließend zu Tinkturen und Salben verarbeitet.

Der Workshop wird am Freitag, den 16. Oktober, von 14 bis 17.30 Uhr beim Biohof Liendl in Görtschach 3 in Millstatt abgehalten.

Anmeldungen unter Telefon 0650-972 15 83 oder obweger.elisabeth@aon.at werden bis zum 13. Oktober aufgrund beschränkter Teilnehmerzahl entgegen genommen.

Fachseminar

Zum Thema "Österreichisches Familienrecht und Kindschaftsrecht" findet ein Seminar mit Juristin Marion Koch-Hipp am Freitag, den 16. Oktober, von 9 bis 17 Uhr im Bildungszentrum VitaminR in Radenthein statt.

Informationen und Anmeldungen unter Tel. (04246) 49 20 oder office@vitamin-r.at.

Literatur Pur

Autorin Andrea Nagele liest aus ihrem Thriller "Du darfst nicht sterben" am Dienstag, den 13. Oktober, um 19.30 Uhr im Schloss Porcia. Die Moderation übernimmt Thomas Cik Kleine Zeitung. Musik mit Richard Pusavec (Saxophon) und Franz Steiner (Piano).

Musicorum Porcia

Im Rahmen der Reihe Musicorum Porcia gibt es am Freitag, dem 16. Oktober "A Tribute to Stevie Wonder & Michael Jackson" mit Karen Asatrian & Band. Ab 19.30 Uhr steht der aus Armenien stammende und in Klagenfurt sesshafte Jazzpianist mit seiner Band im Stadtsaal in Spittal auf der Bühne. Karten sind im Tourismusbüro Spittal und unter Tel. (04762)372 00 erhältlich.

