Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Team der Stadtbücherei Spittal © KK/EGGSPRESS

Tag der offenen Tür

Die Stadtbücherei feiert ihren fünften Geburtstag und öffnet ihre Tür am Donnerstag, den 30. Jänner von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr für interessierte Besucher.

Um 10 Uhr stellt Martina Kasmanhuber die "Bücherbabys" vor. Angesprochen sind die Allerkleinsten mit einem Jahr und etwas älter.

Kinderschminken wird von 14 bis 16 Uhr angeboten.Von 16 bis 17 Uhr wird gesungen, gespielt und getanzt mit der Eiskönigin.

Beim Schätzspiel kann ein Jahresabo der Bücherei gewonnen werden.

Bäuerinnenkabarett

Die oft widersprüchlichen Anforderungen an die Bäuerin werden humorvoll im Stück "Die Miststücke" als Bäuerinnenkabarett am Donnerstag, den 30. Jänner aufgeführt.

Im Kultursaal des Gasthofes Trunk in Dellach im Drautal sollen um 19.30 Uhr auch Besucher, die nicht viel mit der Landwirtschaft zu tun haben, angesprochen werden.

Kartenvorverkauf bei allen Raika Bankstellen und unter Telefon 0676-877 224 74.

Lei Her

Die Faschingsgilde Hermagor startet mit ihren Sitzungen am Donnerstag, den 30. Jänner. Weitere Termine sind am Freitag, 31. Jänner, Samstag, 1. Feber, Donnerstag, 6. Feber, Freitag, 7. Feber und Samstag, 8. Feber. Die Lachgarantie startet an allen Terminen jeweils um 20 Uhr.

Karteninformationen im Info- und Servicecenter des Rathauses Hermagor.

Vernissage

Im Impuls-Center in Seeboden findet am Donnerstag, den 30. Jänner die Vernissage "Formen und Fragmente" um 19 Uhr statt.

Dietlinde Baldauf & Johanna Tschabitscher zeigen ihre Werke von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Dauer der Ausstelung ist bis 26. Feber.

Formen und Fragmente in der Ausstellung von Dietlinde Baldauf und Johanna Tschabitscher Foto © KK/PRIVAT

Buchbesprechung

Domprobst Engelbert Guggenberger stellt am Montag, den 27. Jänner, um 19 Uhr im Ahnensaal des Schlosses Porcia, seine Lieblingsbücher vor.

Unter dem Titel "Bücher die mein Leben prägten" spricht er über seine besonderen Freunde in Buchform.

Musikalisch mit dabei ist auch "Ars Musica Instrumental".

Im Anschluss gibt es einen Büchertisch und eine Erfrischung.

Engelbert Guggenberger Foto © KK/KATH. KIRCHE

