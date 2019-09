Facebook

Petra und Valentin Isopp © KK/Johann Stuhlpfarrer

Tanzkurse

Die Tanzschule von Valentin Isopp startet in die neue Herbstsaison mit zwei Anfängerkursen.

Am Mittwoch, den 11. September, um 20.15 Uhr beginnt der Kurs "Salsa Dance".

Am Donnerstag, den 12. September, um 20.15 Uhr beginnt der Kurs "Boogie Swing".

Getanzt wird in der Tennishalle Spittal im ersten Stock. Anmeldungen unter Telefon 0650-51 57 704.

Musikschule

Die Musikschuleinschreibungen an den Standorten Spittal/Drau und Baldramsdorf sind heute Montag, den 9.September und morgen Dienstag, den 10. September jeweils von 16 bis 18 Uhr möglich.

Angeboten werden 31 verschiedene Instrumente sowie Gesang, "Musik.erforschen" und "Musik.entdecken". Die Anmeldung ist ab sofort auch Online möglich.

Chorkonzert

Die Singgemeinschaft Weißensee veranstaltet am Dienstag, den 10. September, um 20.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Techendorf am Weißensee ein Chorkonzert. Musikalisch umrahmt mit Gitarre und Harmonika von Sonja und Walter Draxl.

Hofladen

Der Hofladen in St. Peter bei Spittal bietet am Donnerstag, den 12. September zwei FNL-Vorträge an. Um 16 Uhr zeigt Ulrike Baldessarini die Herstellung einer Salbe mit dem Titel "Salbe rühren und die Inhaltsstoffe besprechen".

Über die Grundlagen des Horoskops erzählt Rosemarie Malle in ihrem Vortag "Das Horror-Skop" um 19 Uhr. Anmeldungen unter Telefon 0676-5503243

Kulturkino

In Kooperation mit der Klima- und Energie-Modellregion Lieser- und Maltatal zeigt das Kulturkino Gmünd den Dokumentarfilm "Das System Milch" von Andreas Pichler. Vorgestellt wird der Film am Donnerstag, den 12. September, um 19 Uhr in der Kirchgasse 36 in Gmünd. Telefon (04732) 2215-24.

Wanderwochenende

Die Naturfreunde Feldkirchen und der Alpenverein veranstalten am 14. und 15. September Wanderungen ab der Salzkofelhütte. Bestiegen wird der Salzkofel und der Hohe Polz. Mit einem alpinen Grillabend auf der Salzkofelhütte wird es auch am Berg kulinarisch.

Abfahrt von Feldkirchen um 7.45 Uhr beim Parkplatz Amthof oder am Hauptplatz in Sachsenburg um 9 Uhr.

Die Auffahrt für Teilnehmer ist an diesem Wochenende möglich. Anmeldungen und Auskünfte bis spätestens 12. September unter Tel. 0664-444 54 59.

