Singgemeinschaft Unterhaus © KK/PLESCHBERGER

Weihnachtskonzert

Die Singgemeinschaft Unterhaus veranstaltet am Mittwoch, den 11. Dezember, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Unterhaus bei Seeboden ein Weihnachtskonzert. Musikalisch wird der Chor von Judith Sprenger-Laubreiter an der Harfe begleitet.

Durch den Abend führt Günther Aiglsperger.

Advent und Weihnachten feiern

Viele Bräuche und Symbole werden rund um das christliche Weihnachtsfest zelebriert. Eigentlich sollte es ein Fest der Stille sein, eine Zeit in der wir für einander da sind.

Wie Weihnachten ohne diesen Stress gelingen könnte, erklärt Katharina Wagner in einem Vortrag und anschließendem Gespräch am Dienstag, den 10. Dezember, um 19 Uhr beim Gasthof Perauer in Lieserbrücke.

Dante Alighieri

Andrea Gilli aus Triest erklärt bei seinem Vortrag am Montag, den 9. Dezember, um 19.30 Uhr im Ahnensaal des Schlosses Porcia die Geschichte des Hafens von Triest.

Im Anschluss wird eine Erfrischung gereicht. Gäste herzlich willkommen.

Adventzauber

Romantik und weihnachtliche Vorfreude erwartet die Besucher am Donnerstag, den 12. Dezember im Schlosshof des Gailtaler Heimatmuseums Möderndorf.

Teilnehmer sind die Alphornbläser der Musikschule, der Kindergarten, das Kinderhaus Fritzendorf und die Volksschule Egg. Die örtlichen Vereine sind mit Ausstellungsständen vertreten. Das Veranstaltungsprogramm beginnt mit den Alphornbläsern um 16.30 Uhr.

Adventkonzert

Die Schüler und das Team der Musikschule Hermagor veranstalten ein Adventkonzert am Donnerstag, den 12. Dezember, um 18.30 Uhr im Stadtsaal in Hermagor.

