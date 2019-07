Facebook

Ö3-Moderator Philipp Bergsmann kommt mit dem Eistruck nach Spittal © KK/Philipp Lipiarski

Ö3-Eisattacke

Bereits zum 15. Mal tourt der Ö3-Eistruck durch ganz Österreich. Er ist drei Wochen lang unterwegs und verteilt Gratis-Eis solange der Vorrat reicht. Am Mittwoch, den 10. Juli macht die Ö3-Eisattacke von 11 bis 14 Uhr Halt im Stadtpark in Spittal. Mit dabei ist auch Ö3-Moderator Philipp Bergsmann. Genaue Informationen über die Tour und die Tourstopps finden Sie hier.

"unter.über.Wasser"

Unter dem Titel "unter.über.Wasser" stellt Gridchen Pliessnig ihre Werke im Parkschlössl im Stadtpark in Spittal aus. Die Vernissage findet am Montag, den 8. Juli um 18.30 Uhr statt. Die Fotografien, Rauminstallationen und Multimedia-Kunstwerke können bis Freitag, den 12. Juli von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Märchenstunde

Zu einer Märchenstunde für Kinder wird am Dienstag, den 9. Juli von 9 bis 10 Uhr in das Kulturhaus in Seeboden geladen. Der Eintritt ist frei und es ist keine Anmeldung notwendig. Weitere Termine sind Dienstag, der 23. Juli, Dienstag, der 6. August und Dienstag, der 20. August.

26. Jugend-Volkstanz-Festival

Von Mittwoch, den 10. Juli bis Freitag, den 11. Juli findet in Oberkärnten das 26. Jugend-Volkstanz-Festival statt.

Den Auftakt machen die Gruppen aus Taiwan, Italien, Russland, Senegal, Österreich, Bulgarien, Griechenland und Slowenien am Mittwoch, den 10. Juli um 18 Uhr im Stadtpark in Spittal.

Am Donnerstag, den 11. Juli kann man die Tänzer ab 18 Uhr beim Moserhof in Seeboden beim freien Tanzen beobachten, anschließend ziehen die Jugendlichen weiter zum Hauptplatz, wo es dann verschiedene Darbietungen der Gruppen gibt. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung in das Kulturhaus in Seeboden verlegt.

Den Abschluss machen die jungen Volkstänzer am Freitag, den 12. Juli um 18 Uhr am Hauptplatz in Gmünd.

Vernissage

Am Donnerstag, den 11. Juli findet im Gailtalter Heimatmuseum um 19.30 Uhr eine Vernissage mit Werken von Arno Popotnig statt. Unter dem Titel "Gesuchter Ortsbezug" werden ein Wechselspiel von Sammlungsgegenständen und Malerei, aber auch Fotoarbeiten gezeigt.

Die Ausstellung ist bis 8. September dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr und von 10. September bis 11. Oktober dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr zu sehen.

"Bei Liebeskummer Apfelmus"

Auch heuer gibt es am Katschberg wieder ein musikalisches Wandertheater, das diesmal wetterunabhängig und auch für Kleinkinder geeignet ist, weil es im Seminarraum des Hotels Katschberghof auf der Katschberghöhe 4 aufgeführt wird.

Gespielt wird das Stück "bei Liebeskummer Apfelmus" nach Janosch. Die ersten Vorstellungen finden am Freitag, den 12. Juli um 13.30 Uhr und um 15.30 Uhr statt. Anschließend gibt es nach jeder Aufführung eine gemeinsame, etwa 15-minütige, leichte Wanderung mit der Panama-Party-Band nach Katschhausen zur Apfelmusfete.

Weitere Termine sind: Samstag, der 13. und Sonntag, der 14. Juli sowie Freitag, der 19., Samstag, der 20. und Sonntag, der 21. Juli jeweils um 13.30 und 15.30 Uhr. Karten sind in den Tourismusbüros Rennweg und Katschberg unter Tel. (04734) 630 sowie online unter www.katschberg.at/aktiv um 5 Euro für Kinder (4 bis 15 Jahre) und 8 Euro für Erwachsene erhältlich.

