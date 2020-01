Facebook

Christopher Haritzer tritt gemeinsam mit Elisa Lapan als Duo Elch auf © KK/Michael Mistelbacher

Duo Elch

Zum Konzert unter dem Titel "Die Seesternsingerlieder" laden das Duo Elch am Montag, dem 6. Jänner um 17 Uhr in die Wallfahrtskirche in Heiligenblut. Die Saxofonistin Elisa Lapan und der Klarinettist und Steirische-Harmonika-Spieler Christopher Haritzer präsentieren Stücke vom Sternsingerlied bis zum Kärntnerlied, aber auch Improvisationen aller Art. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Nationalpark Hohe Tauern

Das Winterprogramm des Nationalpark Hohe Tauern bietet ein abwechslungsreiches Angebot. Zum Beispiel kann man jeden Dienstag mit einem Nationalparkranger auf Schneeschuhen zu den Steinböcken wandern. Die Tour wird bis 31. März angeboten, die Dauer beträgt etwa vier Stunden. Treffpunkt ist die Mittelstation der Großglockner Bergbahnen in Heiligenblut. Die Wanderung startet um 9.30 Uhr und ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet. Anmeldung bis um 16 Uhr am Vortag unter: Tel. (04825) 61 61

Im Nationalpark Hohe Tauern werden Schneeschuhwanderungen angeboten Foto © KK/Martin Glantschnig

Hospizbewegung

Unter dem Titel "Meine Trauer wird dich finden" lädt das Team der Hospizbewegung, am Dienstag dem 7. Jänner, alle trauernden Menschen, von 17 bis 18.30 Uhr in das Otelo in der Brückengasse 6 in Spittal, zum Austausch ein.

Abend der offenen Tür

Am Freitag, dem 10. Jänner sind alle Schüler der vierten Klassen der Neuen Mittelschulen sowie der AHS und deren Eltern zum Abend der offenen Tür am BORG in Hermagor eingeladen. Die Präsentation beginnt um 17 Uhr in der Aula des Gymnasiums.

Neben der Vorstellung des Schulangebotes "Kreativzweig mit Sozialmanagement" und "Informatikzweig mit Programmieren, Fotografie und Mediendesign" präsentiert der BORG-Chor das musikalische Angebot.

Trinity - Privatschule

In Spittal stellt sich am Freitag, dem 10. Jänner um 19 Uhr die neue Privatschule "Trinity" vor. Der Informationsabend der christlichen Privatschule für Kinder im Volksschulalter findet im zukünftigen Schulgebäude im Untergeschoß der Villacherstraße 28 in Spittal statt. Trinity oder Dreieinigkeit zu Deutsch, steht unter anderem für das Beziehungsdreieck zwischen Schülern, Eltern und Lehrern.

