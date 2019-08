Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Die Gruppe "blech khopt" © KK/ANTON POSSEGGER

Marktzeit

Ausgezeichnete Biere heimischer Brauereien, handcraftet fine ales und Biere besonderer Art gilt es am Donnerstag, den 8. August am Hauptplatz in Obervellach zu verkosten. Bei der Marktzeit findet auch der offizielle Bieranstich ab 18 Uhr statt.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Gruppe "blech khopt". Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste vom Restaurant GrillKunst.

Karfunkelreise

Die Bergfee Granatia erzählt eine zauberhafte Geschichte und nimmt die Besucher mit auf eine Karfunkelreise in das Granatium. Auf dieser fantastischen Reise gibt es die Möglichkeit den eigenen Wunschstein zu finden.

Die Karfunkelreise findet am Montag, den 5. August ab 10.30 Uhr statt. Weitere Termine sind am 12., 19. und 26. August. Um Voranmeldung wird gebeten unter (04246) 291 35. Das Granatium - die Erlebniswelt der Granatedelsteine ist bis 31. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Eine Märchenführung mit Bergfee gibt es im Granatium Foto © KK/Granatium

Orgelkonzert

In der Evangelischen Kirche in Weißbriach spielen Roger Sohler und Martin Buchholzer heute Montag, den 5. August, um 20 Uhr Werke für Orgel und Trompete. Eintritt: Freiwillige Spende.

Führung

Jeden Mittwoch im Juli und August gibt es Führungen durch die Stiftskirche, die Domitiankapelle und den Kreuzgang des Stiftes Millstatt. Treffpunkt ist um 11 Uhr unter der Linde im Stiftshof.

Gitarrenfestival

Von Mittwoch, den 7. August bis Sonntag den 11. August wird das Gitarrenfestival „La Guitarra esencial“ in Millstatt abgehalten. Die täglichen Konzerte finden jeweils um 20 Uhr im Kongresshaus statt. Die Abschlussmatinee mit dem Festival-Gitarrenorchester wird auf der Waldbühne um 11 Uhr abgehalten. Restkarten noch bei Ö-Ticket oder unter Telefon (04766) 2021-35 erhältlich.

Stockmühlenbrot

Interessierte Besucher können jeden Freitag, ab 10 Uhr bei den Mallnitzer Stockmühlen miterleben, wie im Lehmofen das Stockmühlenbrot frisch gebacken wird. Der neue Kräutergarten sowie eine Schattenlaube laden zum Verweilen ein.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin