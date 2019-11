Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

"Rollende Ludothek" © Weichselbraun

Spielenachmittag

Viel Spaß verspricht der Montagnachmittag mit Spieleexperte Bertram Deininger. Seine rollende Ludothek ist heute Montag, 4. November, von 14 bis 18 Uhr im Stadtsaal in Gmünd zu Gast.

Bei freiem Eintritt wird eine Verlosung, ein Quiz und eine kleine Jause angeboten.

Zeit für Utopien

Für Nachhaltigkeit plädiert Biobauer Franz Wilscher. Gezeigt wird der Film "Zeit für Utopien" mit anschließender Diskussion und Verkostung von Bioprodukten.

Um 19 Uhr findet die Veranstaltung am Dienstag, den 5. November beim Postwirt in Seeboden statt.

Kochkurs

Seminarbäuerin Gerlinde Weger gestaltet den Kochkurs "Klassische Rindfleischküche, heimisches Rindfleisch - hochwertig, traditionell und gut".

Interessierte können am Mittwoch, den 6. November, von 16 bis 20 Uhr in der Schulküche der Musikmittelschule in Kötschach-Mauthen daran teilnehmen.

Comedy Hirten

Im Rahmen der Kulturtage in Steinfeld treten die "Comedy Hirten" am Freitag, den 8. November, um 19.30 Uhr im Kultursaal in Steinfeld auf.

Sie spielen das Programm "Alles perfekt". Kartenservice Telefon (04717) 301.

Concilium Musicum

Musik in Goethes Haus wird gespielt von Alexander Kaimbacher (Tenor), Christoph Angerer (Violine/Viola), Milan Nikolic (Violine), Amarilio Ramalho (Viola) und Ute Groh (Violoncello).

Der klassische Abend findet am Donnerstag, den 7. November, um 19.30 Uhr im Musiksaal des Schlosses Porcia statt. Karten sind im Kartenbüro Porcia unter Telefon (04762) 42020 erhältlich.

