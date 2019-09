Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der kleinste Zirkus der Welt, der Circus Dimitri ist in der Stadtbücherei in Spittal zu Gast © KK/Circus Dimitri

Circus Dimitri

Der kleinste Zirkus der Welt, der Circus Dimitri präsentiert sein Programm am Dienstag, den 1. Oktober in der Stadtbücherei in Spittal. Die Aufführung startet um 16.30 Uhr mit temporeicher Jonglagekunst, Zauberei und der Prima Ballerina Ausgustine Mausini, einer weißen Maus als Hochseilartistin. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Markus Hirtler alias Ermi-Oma

Am Mittwoch, den 2. Oktober präsentiert Markus Hirtler alias Ermi-Oma sein neues Programm um 19.30 Uhr im Stadtsaal in Hermagor. Unter dem Titel "24 Stunden Pflege(n)" erhebt er die Stimme für die Menschen, die in unserer "Altersentsorgungsgesellschaft" nicht gerne gehört werden. Karten sind in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen, bei allen Raiffeisenbanken,Trafiken und bei Ruefa Reisen erhältlich.

9. Ronacher Kulturgastspiele

Am Donnerstag, den 3. Oktober werden die 9. Ronacher Kulturgastspiele in Bad Kleinkirchheim eröffnet. Unter dem Titel "Come together!" musizieren String of pearls & Das Hippie-Kammerorchester ab 20.30 Uhr im Hotel "Das Ronacher". Reservierung unter Tel. (04240) 282

Wege zu Licht und Stille

Unter dem Titel "Wege zu Licht und Stille" stellen Erika und Gerhard Lojen ihre Werke in der Galerie im Schloss Porcia in Spittal aus. Die Vernissage findet am Freitag, den 4. Oktober um 19 Uhr statt und wird von Robert Rasch mit dem Cello musikalisch umrahmt. Zu hören ist "Dunkles Menuett" von Jean-Baptiste Marchand. Die Ausstellung kann bis 31. Oktober montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und mittwochs zusätzlich von 16 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Erika und Gerhard Lojen stellen ihre Werke aus Foto © KK/Lojen

Harmonie in Holz

Am Freitag, den 4. Oktober findet um 19.30 Uhr das erste Abo-Konzert der Musikschule Hermagor statt. Unter dem Titel "Im Kaffeehaus" stehen SHM & Bernd Sracnik auf der Bühne. Davor findet um 19 Uhr die Vernissage unter dem Titel "Harmonie in Holz" mit Werken von Jakob Hochenwarter statt.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin