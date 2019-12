Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Das Winterprogramm am Weißensee bietet viele interessante Veranstaltungen © Weißensee Tourismus

Galileo am Eis

Das Winterprogramm im Naturpark Weißensee bietet ein vielfältiges Angebot. Unter anderem gibt es am Freitag, dem 3. Jänner eine Veranstaltung unter dem Titel "Ranger vor Ort - Galileo am Eis". Dabei laden Naturpark Ranger zu spannenden Naturpark-Experimenten, wie die Erforschung von Naturphänomenen oder die Untersuchung von Pflanzen unter dem Mikroskop. Außerdem erfährt man einiges über die Einflüsse auf die Fischarten und Kleinstlebewesen in der kalten Jahreszeit.

Die Teilnahme ist kostenlos, es ist keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt: Tschatscheleria in Techendorf Süd um 13.30 Uhr.

Happy New Year Party

Das Prinzenpaar und die Faschingsnarren von Baldramsdorf laden am Dienstag, dem 31. Dezember ab 18 Uhr zur Happy New Year Party in den Vereinsraum der Faschingsgilde in Baldramsdorf.

35. Silvesterlanglauf

Zum 35. Silvesterlanglauf wird am Dienstag, dem 31. Dezember nach St. Lorenzen im Lesachtal geladen. Der Robert Kubin Gedenklauf bietet verschiedenen Streckenlängen und startet im Bildungszentrum Lesachtal um 10 Uhr.

Um 12.30 Uhr gibt es ein Konzert mit der Lesachtaler Bauernkapelle St. Lorenzen. Anmeldung unter: Tel. (04716) 251 oder Tel. 0650/784 33 49

Punschstandl

Das Punschstandl am Marktplatz in Dellach im Gailtal ist am Dienstag, dem 31. Dezember ab 9 Uhr geöffnet.

Silvester-Eislaufen

In der Eis-Sport-Arena in Spittal wird am Dienstag, dem 31. Dezember von 9 bis 13 Uhr zum Silvester-Eislaufen geladen.

Anima

Am Dienstag, dem 31. Dezember findet in der Fachhochschule in Spittal ein Konzert mit Julia Malischnig & friends statt. Beginn ist um 18 UHr, Karten gibt es im Porcia Kartenbüro unter Tel. (04762) 420 20

Julia Malischnig & Friends laden zum Silvesterkonzert ins Spittl in Spittal Foto © KK/Hartwig Gsaller

