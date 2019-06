Facebook

Das Musical "Seerosenfieber" erzählt die Geschichte des Kärntnerliedes "I tua wohl" © KK/ACP

Seerosenfieber

Das Kärntner Musical unter dem Titel "Seerosenfieber" zeigt die Geschichte des bekannten Kärntnerliedes "I tua wohl". Es geht um Ottilie von Herbert, die Baroness aus Reifnitz, die am 26. September 1847 auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Vermutlich ist sie im Wörthersee aus einer unerfüllten Liebe zu einem Bauernburschen ertrunken. Die Musik stammt von Komponist Gerog Stampfer, den Text schrieb Hans Müller.

Gezeigt wird das Stück am Dienstag, den 4. Juni um 20.30 Uhr im Schlosshof Porcia in Spittal. Karten sind bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen und im Porcia Kartenbüro unter der Tel. (04762) 420 20 erhältlich. Nähere Informationen unter: www.seerosenfieber.at

Frühlingsgemüse

Am Dienstag, den 4. Juni findet im Ortszentrum von Irschern, von 10 bis 12 Uhr, eine offene Kochwerkstatt unter dem Motto "Frühlingsgemüse - Scharfes und Gschmackiges" statt.

Mit heimischem Gemüse werden pikante Rezepte, feurige Brotaufstriche, frische Süppchen und vieles mehr hergestellt. Beitrag für Kostproben und Rezepte sind freiwillige Spenden.

Getrennt glücklich

Unter dem Titel "Getrennt glücklich - Achtsamer Umgang mit dem Kind bei Trennung" halten Maria Jordan und Bettina Bärntatz am Mittwoch, den 5. Juni einen Vortrag. Eintritt sind freiwillige Spenden, Infos unter Tel. 0676-87 72 24 74

Bettina Bärntatz und Maria Jordan sprechen über den achtsamen Umgang mit Kindern bei Trennung Foto © KK/Familienwerk

Junge Musik in alten Mauern

Im Gailtaler Heimatmuseum findet am Donnerstag, den 6. Juni ein Konzert unter dem Motto "Junge Musik in alten Mauern" statt. Schüler der Musikschule Hermagor musizieren von 19 bis 21 Uhr.

Junge Musikschüler musizieren in alten Mauern Foto © KK/Hans Jost

"KlangParadies"

Der Musikverein Trachtenkapelle Molzbichl feiert sein 60-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Anlass wird am Freitag, den 7. Juni, um 19.30 Uhr in die Tennishalle in Spittal zu einem Festkonzert mit vielen Akteuren geladen. Zu hören sind neben dem Musikverein Trachtenkapelle Molzbichl, das Jugendblasorchester des MV TK Molzbichl, Matakustix, Vincent Schirrmacher, Melba Ramos, Carinthian Pipes and Drums, der Singkreis Porcia, der Kinder- und Jugendchor Porcia, Ambidravi Vocal, der MGV Liederquell Molzbichl, der Kirchenchor Molzbichl, der MGV Amlach und die Stimmen aus Amlach.

Die Trachtenkapelle Molzbichl feiert 60 Jahre Foto © KK/Trachtenkapelle Mozbichl

